«Счет шел на минуты»: сын блогера Лерчек попал в больницу с травмой легких

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 38 0

Для госпитализации мальчика потребовалось специальное разрешение следователя.

Из-за чего ребенок блогера Лерчек попал в больницу

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ребенок Лерчек перенес операцию из-за упавшего на него стола

Сын блогера Валерии Чекалиной, известной в публичном пространстве как Лерчек, уронил на себя стол и попал в больницу с травмой легких. Об этом рассказал адвокат его отца, Артема Чекалина, Константин Третьяков в беседе с 5-tv.ru.

Наследнику инфлюенсера три года. Известно, что инцидент произошел во время игры ребенка. Мальчика экстренно госпитализировали в медицинское учреждение.

По причине того, что Лерчек обязана оставаться под домашним арестом, для госпитализации мальчика было необходимо специальное разрешение следователя. Также отмечалось, что движение на трассе оказалось затруднено, но сотрудники ДПС пересадили ребенка с бабушкой в свой автомобиль, оперативно доставив пострадавшего в больницу. 

Адвокат отметил, что у ребенка выявили пневмоторакс, однако его получилось вовремя прооперировать. После проведенной операции мальчик пришел в себя.

«Особое спасибо сотрудникам ГАИ. Была дикая пробка, повреждения у ребенка были очень тяжелые, только благодаря им смогли доехать вовремя. Там счет шел на минуты», — поделился Третьяков.

Против Чекалиной и ее бывшего мужа уголовное дело возбудили в октябре 2024 года. Экс-супругов и их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 миллионов рублей при использовании поддельных документов. Налоговая выставила Лерчек новый счет свыше чем на 28 миллионов рублей в мае.

Ранее 5-tv.ru писал, что здоровье Лерчек ухудшается на фоне уголовного дела.

