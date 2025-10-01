Советник главы ДНР сообщил о подходе ВС РФ вплотную к Северску

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Снабжение украинского гарнизона в городе сильно усложнено.

Какое расстояние разделяет российских военных от Северска

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Победы ВС РФ сегодня

Российская армия оказалась крайне близко к городу Северск. Об этом стало известно из заявления советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Кимаковского в беседе с ТАСС.

«Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до километра», — отметил он.

Кимаковский пояснил, что на данный момент общая протяженность между рядом позиций российских военнослужащих и населенным пунктом достигает всего нескольких сотен метров.

До этого, 15 сентября, глава ДНР Денис Пушилин передавал, что российские военнослужащие отодвигают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на линии фронта по всем направлениям на территории региона. К тому же он отмечал, что на севере республики ситуация становится хуже для логистики армии киевского режима.

Ранее, писал 5-tv.ru, ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР.

Победы ВС РФ сегодня
