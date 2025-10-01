Магазин с контрафактной техникой выявили в Петербурге

Общая стоимость незаконных товаров без документов составила почти 70 миллионов рублей.

Крупную партию «серой» электроники обнаружили таможенники в одном из магазинов Петербурга. В нем продавали телефоны, ноутбуки и бытовую технику известных марок без соответствующей документации. Общая стоимость незаконных товаров составила 68 миллионов рублей.

После проведения проверки владельцы торговой точки решили добровольно задекларировать технику и заплатить пошлину в размере 16 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что взорвавшийся телефон спровоцировал пожар в школе Владивостока. В тушении возгорания были задействованы пять единиц техники и 21 сотрудник МЧС. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 541 учащийся и 31 сотрудник школы.

К моменту прибытия пожарных в раздевалке на первом этаже здания горел рюкзак, а в помещении было сильное задымление. Огонь ликвидировали на площади около десяти квадратных метров. Пострадавших и погибших не было.

