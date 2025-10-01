Глеб Калюжный хотел бы сняться во второй части «Красного шелка»

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Актер рассказал, что его порадовал успех картины в Китае.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина; 5-tv.ru

Актер Глеб Калюжный рассказал 5-tv, что надеется сняться во второй части российско-китайского детективного экшена «Красный шелк». Сейчас он проходит службу в армии, откуда его отпустили на премьеру фильма вместе с сослуживцами.

По словам Калюжного, он смог созвониться с коллегами, матерью и директором, а также обсудить прошедший показ картины в Китае.

«Говорили, что фильм хорошо приняли, тепло. Я очень этому рад», — рассказал артист.

Премьера российско-китайского фильма «Красный шелк» в КНР состоялась 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем Си Цзиньпином отметил, что показ прошел весьма успешно. Российский лидер выразил уверенность, что Россию и Китай в будущем ждет еще много совместных фильмов, которые с интересом будут приняты в обеих странах.

Ранее 5-tv писал, что уже этой зимой начнут снимать продолжение картины — «Черный шелк».

