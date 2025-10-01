Сдала с потрохами: экс-глава USAID рассказала о финансировании украинской казны

Саманта Пауэр говорила с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что общается с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Algi Febri Sugita; 5-tv.ru

Экс-глава USAID Пауэр рассказала о финансировании украинской казны

Вашингтон активно финансировал политиков и СМИ на Украине еще задолго до 2022 года. А с начала СВО цифры стали астрономическими. Об этом рассказала экс-глава американского агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

Она думала, что говорит с бывшим украинским президентом Петром Порошенко, а на самом деле стала жертвой нового пранка журналистов Вована и Лексуса. В доверительной беседе Пауэр раскрыла и цифры, и схемы. Рассказала, как Киев снабжали, минуя Конгресс.

«Во время войны мы ежемесячно перечисляли полтора миллиарда долларов прямо в казну Украины, просто наличными средствами. Это было, по сути, дополнением к налоговым поступлениям. Но сейчас, при Трампе, требуется отчетность. Как только Трамп пришел, он потребовал сокращений вместо того, чтобы поддерживать такие инвестиции, и теперь эти деньги исчезли», — призналась экс-глава USAID Саманта Пауэр.

Пауэр, по ее же признанию, была инициатором того, чтобы Украине выдали крупный и беспроцентный кредит из замороженных российских активов.

Проговорилась экс-глава агентства и о роли Вашингтона в Евромайдане. USAID, по ее словам, работает на Украине с момента обретения независимости. Деньги шли в том числе на подготовку новых кадров, от политиков до журналистов. Эти самые журналисты впоследствии и стали освещать конфликт в регионе для западной аудитории. С финансированием также помогало и британское правительство.

