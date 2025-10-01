В Екатеринбургской школе проводят расследование после отравления учащихся

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

По результатам лабораторного обследования у одного из заболевших выявили норовирус.

В школе Екатеринбурга началась проверка после отравления

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Роспотребнадзор начал проводить проверку после того, как восемь школьников из екатеринбургской школы № 122 обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По результатам лабораторного обследования у одного из заболевших выявили норовирус. В связи с этим специалисты Северного Екатеринбургского отдела Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование. Проверяется пищеблок учебного заведения, отобраны пробы воды, сырья и готовых блюд.

Школе и организатору питания выданы предписания о проведении дополнительных санитарных мероприятий. В их числе — заключительная дезинфекция помещений и обследование сотрудников пищеблока.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности об инциденте в екатеринбургском лицее № 159, где 12 школьников получили отравление неизвестным веществом. По предварительным данным, один из старшеклассников случайно рассыпал предтренировочный комплекс. Ученики пятого класса, собравшиеся перед уроком физкультуры, вдохнули его частицы и почувствовали недомогание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
Сердце на паузе: в Подмосковье пациент оживал 13 раз за сутки
19:06
Охотники и их собака погибли из-за удара молнии
18:57
Охота обернулась кошмаром: подростка приняли за белку и застрелили
18:48
В МАГАТЭ предупредили об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС
18:41
Ад в семье: шестилетнюю девочку замучила до смерти собственная мать
18:39
Айфон в ванной убил мать троих детей: женщина умерла из-за смартфона на зарядке

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео