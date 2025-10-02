«Вы не поверите»: Захарова о запрете въезда российских дипломатов в Чехию

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 38 0

Данное решение может быть пиар-акцией перед выборами.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Захарова: Чехия не уведомила РФ о запрете въезда российских дипломатов

Чехия официально не уведомила РФ о введении запрета на въезд в страну российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«До настоящего момента никаких официальных уведомлений, вы не поверите, от чешской стороны не поступало. Деталями этой недружной акции они не поделились, соответственно, мы не располагаем», — отметила представитель ведомства.

Захарова уточнила, что строгие ограничения на работу наших послов данное государство ввело несколько лет назад. Исключением было лишь пражское дипконсульство.

Она предположила, что полный отказ выдачи дипломатических паспортов российским послам — это пиар-акция перед предстоящими парламентскими выборами, которые пройдут 3–4 октября. Вероятно, был нужен мощный информационный повод, имитирующий активную деятельность.

«В Праге должны понимать, что на любую недружественную акцию российская сторона всегда дает адекватный ответ. Невозможность направления в посольство в Чехии в Москве специалистов для решения всего комплекса различных неотложных вопросов, в том числе чисто технических, способно сильно затруднить функционирование», — подчеркнула Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, ЕС рассматривает полный запрет на въезд для российских туристов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:36
Неразделенная любовь: подросток насмерть сбил двух школьниц
18:31
Путин: в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему и ставки высоки
18:19
Освобожденные из плена ВСУ российские военные поделись эмоциями
18:10
По опыту Уильяма и Дианы: как Кейт Миддлтон воспитывает своих детей
18:05
В Севастополе стабилизировались топливные поставки и снизилась цена на бензин
18:01
В США сообщили о решении Сената относительно завершения шатдауна

Сейчас читают

Выступление Путина на Валдайском форуме — прямая трансляция
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео