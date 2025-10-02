Путин: сектор Газа — самое большое детское кладбище в мире

|
Евгения Алешина
Президент РФ назвал ситуацию в регионе ужасным событием в современной истории человечества.

Сектор Газа — самое большое детское кладбище в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Сектор Газа — самое большое детское кладбище в мире. Что может быт более трагичным и печальным?» — сказал президент РФ.

Так Путин процитировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша, отметив его прозападную ориентированность. Однако даже он высказывается о катастрофических событиях в этом регионе.

«Это ужасное событие в современной истории человечества», — отметил российский лидер.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все страны НАТО воюют с Россией и не скрывают этого.

