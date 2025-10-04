Рэпер Timbaland выступил на закрытой вечеринке в Москве за 40 млн рублей

Ранее исполнитель был замечен около гостиницы в центре столицы.

Американский рэпер Тимоти Закери Мосли, более известный как Timbaland, выступил на закрытой вечеринке в Москве. Кадры с мероприятия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Уточняется, что выступление музыканта прошло клубе TAU в рамках Moscow Startup Summit.

Вечером 3 сентября исполнитель был замечен около отеля Four Seasons в центре Москвы. Музыканта сопровождала личная охрана. На кадрах, которые оказались в распоряжении 5-tv.ru видно, как рэпер садится в черный автомобиль Mercedes V-Class. Кроме того, известно, что музыкант за свое выступление получит гонорар в размере 40 миллионов рублей.

Timbaland известен давними связями с Россией. В 2009 году была завершена работа над альбомом заслуженного артиста РФ Димы Билана «Believe». Российский исполнитель записал 12 из 15 композиций на студии рэпера.

В первую очередь в мире Timbaland известен как аранжировщик. Его музыка считается стандартом для современного хип-хопа и R’n’B. Кроме того, большой популярности рэпер достиг благодаря записям треков с такими исполнителями, как Джастин Тимберлейк, Нелли Фуртадо, Мадонной и 50 Cent. К тому же на счету у Мосли четыре премии «Грэмми».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что американский рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге в декабре.

