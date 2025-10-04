Очередной пиар? Актриса Нина Добрев ответила на слухи о романе с Заком Эфроном

Актриса Нина Добрев опровергла слухи о романе с коллегой Заком Эфроном

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев месяц назад рассталась олимпийским чемпионом по сноуборду Шоном Уайтом и тут же закрутила роман со своим коллегой по цеху — американским актером Заком Эфроном. Такие слухи все чаще распространяются в сети и СМИ, им даже находятся подтверждения в виде совместных фото на отдыхе. Журналисты портала TMZ поймали актрису в аэропорту Лос-Анджелеса и задали вопрос в лоб — что им думать о сплетнях.

Добрев в первую очередь заявила, что после пока не готова к поиску нового партнера. И добавила, что снимки с Эфроном на яхте вовсе не раскрывают суть их отношений. Артисты просто хорошо провели время в компании приятелей. Звезда сериала «Дневники вампира» также подчеркнула, что между ней и красавцем-коллегой только дружеские отношения, а любой намек на что-то большее — «совершенно нелеп».

Расставание Добрев и Уайта происходило на глазах у всего мира, и в данный момент, по ее словам, идет период восстановления. Актриса, несмотря на случившееся, старается сохранять оптимизм. Она проводит время с друзьями, радуется общению, в том числе с Заком Эфроном. Однако поклонники все еще помнят их флирт во время совместной тренировки для YouTube-канала Нины.

С Уайтом Добрев встречалась с 2020 года. Влюбленных стали замечать вместе, и они сделали совместное заявление — да, это любовь. Осенью прошлого года актриса получила предложение руки и сердца. Однако спустя год пара разошлась, по данным источников, по обоюдному согласию. По слухам, Нина хотела стать женой и мамой, но избранник не стремился к семье и общим детям.

Ранее 5-tv.ru писал о громком разводе в Голливуде — одна из самых крепких пар, Николь Кидман и Кит Урбан больше не вместе. И поговаривают, музыкант уже нашел ей замену!

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.