Собянин: 151 человек представит Москву на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Крупные соревнования по профессиональному мастерству объединили юных и опытных специалистов с особенностями здоровья, дав им возможность получить новые перспективы для карьеры.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» — подробности

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

Завершился финал Московского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2025». Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Лучшим стал 151 москвич. Они представят столицу на национальном конкурсе», — рассказал Мэр Москвы.

Среди победителей — Олег Коваленко (компетенция «Столярное дело»), Святослав Бабин (компетенция «Лазерные технологии»), Анастасия Подшивалова (компетенция «Инженерный дизайн CAD»), Сергей Кротов (компетенция «Оператор беспилотного летательного аппарата») и Олег Артемьев (компетенция «Сетевое и системное администрирование»).

«Поздравляю ребят с таким результатом! Желаю профессионального роста и победы на всероссийских соревнованиях, которые стартуют 30 октября», — написал Сергей Собянин.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» уже более 10 лет дает возможность юным и опытным специалистам с особенностями здоровья приобрести ценные навыки, отточить мастерство, а также трудоустроиться в ведущие компании города. Так, в 2024 году свыше 650 москвичей нашли работу во время соревнований или сразу после их завершения.

