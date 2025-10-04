Собянин: в Москве разработали сверхмощную зарядную станцию для электромобилей

Столичный производитель, участник кластера электромобилестроения на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработал сверхмощную зарядную станцию для электромобилей. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«Якорный резидент технопарка „Связь инжиниринг“ и участник московского кластера электромобилестроения, который создан на базе ОЭЗ „Технополис Москва“, компания „Парус электро“ разработала и запустила в производство зарядную станцию мощностью 342 киловатта», — написал Мэр Москвы.

Первые такие станции установлены на федеральных трассах региона. Благодаря им жители, выезжая за город, смогут быстро подзарядиться в пути.

Преимущества станции заключаются в быстрой зарядке (всего 10–15 минут для современных электромобилей), возможности подключить к ней одновременно до пяти машин, а также совместимости с большинством моделей. Кроме того, она компактная и занимает всего один квадратный метр.

«Это важный шаг к развитию зеленого транспорта и улучшению экологической инфраструктуры в городе и еще один этап в общей стратегии развития электромобилей и зарядной инфраструктуры столицы», — отметил Сергей Собянин.

