Додик: Россия не боится западных попыток изоляции

Планы НАТО и попытки изоляции не способны напугать Россию. Об этом заявил президент Республики Сербской Милорад Додик на полях заседания клуба «Валдай».

По его словам, опыт Югославии стал для Запада «тренировочной площадкой», но сравнивать его с нынешними событиями вокруг Украины некорректно.

«Россию невозможно окружить войсками НАТО и изолировать таким образом, как это было сделано с нами, сербами», — подчеркнул Додик.

Он отметил, что единственным «голосом разума» в западной политике остается Венгрия, поскольку ее позиция ближе к объективной оценке ситуации.

Политик также считает, что вступление Украины в Евросоюз противоречит самим принципам объединения, так как в ЕС не принимают страны с неопределенными границами и тяжелым социально-экономическим положением.

По его мнению, западные державы стремятся втянуть Киев в европейские структуры лишь ради давления на Москву. При этом Додик подчеркнул, что у России нет внутренних проблем, которые могли бы ее пошатнуть.

