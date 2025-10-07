Ушаков сообщил о подготовке участников первого российско-арабского саммита

Дарья Корзина
Из-за активной работы по данному направлению состав участников форума пока уточняется.

Фото: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Работа по плану урегулирования ситуации в секторе Газа, предложенному президентом США Дональдом Трампом, продолжается. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Многие, так сказать, участники нашего саммита, они непосредственно завязаны на эту работу», — добавил он в ходе брифинга.

Он отметил, что из-за активной работы по данному направлению состав участников форума пока уточняется. Окончательный список делегаций станет известен в ближайшие дни — 14-15 октября.

Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября. В нем примут участие представители арабских стран Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, входящих в Лигу арабских государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас поддержал заявление главы США о необходимости прекращения огня в секторе Газа и сообщил, что стороны работают над согласованием деталей соответствующих договоренностей. Аббас подчеркнул, что Палестина выступает за немедленное и полное прекращение боевых действий, освобождение заложников и пленных, а также за обеспечение доставки гуманитарной помощи под эгидой ООН.

