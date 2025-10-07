Путин рассказал о разработке новейших вооружений

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 59 0

Предприятия оборонной промышленности полностью обеспечивают потребности ВС РФ.

Путин рассказал о разработке новейших вооружений

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Разработка новейших вооружений и поставка в войска идут опережающими темпами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Он уточнил, что предприятия оборонной промышленности полностью обеспечивают потребности ВС РФ в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике.

«И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и поставка в войска», — сообщил глава государства.

До этого, во время выступления в клубе «Валдай», президент рассказал, что у России появилось много новых систем вооружения, среди которых и гиперзвуковые комплексы.

