Котяков: новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней

В 2026 году россиян ждут самые долгие новогодние выходные, они продлятся рекордные 12 дней. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, ссылаясь на постановление председателя правительства Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

По словам министра, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Котяков подчеркнул, что это будет самый продолжительный зимний отдых за многие годы. Он добавил, что такие изменения произошли благодаря переносу выходных дней, в том числе 31 декабря и 9 января.

«Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — поделился министр труда и социальной защиты.

Глава Министерства труда уточнил, что 3 и 4 января придутся на выходные дни, поэтому их решили перенести на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января 2026 года.

В 2026 году россияне, работающие пять дней в неделю, будут трудиться 247 дней. При этом, выходных и праздничных дней, включая сокращенных на час, будет 118.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в начале ноября россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Это связано с Днем народного единства 4 ноября. При этом в последнюю неделю октября придется поработать шесть дней.

