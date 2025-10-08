Россиян ждут самые долгие новогодние выходные

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 1 314 0

Это будет самый продолжительный зимний отдых за многие годы.

Сколько дней продлятся новогодние выходные

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Котяков: новогодние выходные в 2026 году продлятся 12 дней

В 2026 году россиян ждут самые долгие новогодние выходные, они продлятся рекордные 12 дней. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, ссылаясь на постановление председателя правительства Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

По словам министра, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Котяков подчеркнул, что это будет самый продолжительный зимний отдых за многие годы. Он добавил, что такие изменения произошли благодаря переносу выходных дней, в том числе 31 декабря и 9 января.

«Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», — поделился министр труда и социальной защиты.

Глава Министерства труда уточнил, что 3 и 4 января придутся на выходные дни, поэтому их решили перенести на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января 2026 года.

В 2026 году россияне, работающие пять дней в неделю, будут трудиться 247 дней. При этом, выходных и праздничных дней, включая сокращенных на час, будет 118.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в начале ноября россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Это связано с Днем народного единства 4 ноября. При этом в последнюю неделю октября придется поработать шесть дней.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео