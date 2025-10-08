В США пес растерзал ребенка хозяев спустя месяц после нападения на соседского

В США питбуль разорвал череп шестимесячному ребенку. За несколько месяцев до трагедии пес уже демонстрировал агрессию в сторону детей, однако его хозяева — родители погибшего младенца — проигнорировали это, отмечает People.

По словам прокурора Рэя Грогана, собака буквально раздробила череп младенца, серьезно повредив мозг. Ребенка доставили в больницу общего профиля Мэрион, где констатировали его смерть. После нападения животное усыпили.

Хозяину пса несколькими месяцами ранее было вынесено предупреждение ввиду того, что питбуль попытался укусить другого ребенка. Несмотря на это, мужчина и его партнерша в день трагедии оставили собаку без присмотра рядом с младенцем и другим маленьким ребенком.

Владелец признал себя виновным в непредумышленном убийстве. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее в США двухлетний мальчик трагически погиб после нападения двух крупных ротвейлеров в доме женщины, которая организовала нелицензированный детский сад. Она оставила своего подопечного без внимания как минимум на два часа, решив вздремнуть, полагая, что с ним все в порядке.

