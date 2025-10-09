«Вышел сухим из воды»: Гуров рассказал о съемках клипа на песню «Ты — мое все»

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 72 0

Как визажист спас исполнителя от неприятного инцидента?

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Илья Гуров чуть не упал в реку на съемках клипа на песню «Ты — мое все»

Певец Илья Гуров во время съемок клипа на песню «Ты — мое все» чуть не упал в реку на ВДНХ в Москве. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «(Не)искусственный интеллект».

«Я снял клип на свою песню „Ты — мое все“, которая очень хорошо зашла. Она про любовь, про романтику, про настоящие чувства. И там я чуть не упал в реку на ВДНХ, потому что режиссер положил меня на парапет и говорит: „Двигайся, двигайся“. <…> Я двигался и додвигался до такой степени, что понял, что меня перевешивает. Хорошо, что в какой-то момент мне визажист говорит: „Ты сейчас упадешь“. Я беру как-то перекатываюсь. Короче, я вышел сухим из воды», — признался исполнитель.

Кроме того, Гуров рассказал, что съемки клипа проходили в последние дни бабьего лета, поэтому им удалось запечатлеть кадры с солнцем.

Песня посвящена любви. Лирические герои встречаются совершенно случайно, после чего между ними возникает романтическое чувство. Мужчина признается в том, что учится любить заново после этой встречи.

Также в тексте присутствует тема судьбы. Лирические герои встречались и раньше, но по-настоящему они полюбили друг друга лишь недавно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илья Гуров высказался об одиночестве современных людей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Британка хотела отравить или задушить мужа из-за страховки
11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео