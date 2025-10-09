Путин в Душанбе: как начался государственный визит президента в Таджикистан

В столице республики российского лидера ждал особый прием.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Самолет российского президента сегодня приземлился в аэропорту, взлетная полоса которого больше напоминала шикарную клумбу. Тысячи красок и оттенков, символизирующих в Таджикистане гостеприимство и совместное процветание. Владимир Путин тоже прилетел с подарками и, похоже, ему даже удалось удивить Эмомали Рахмона. Подробности — в сюжете нашего корреспондента Алексея Полторанина, который видел как в Душанбе встречали российского президента.

Таджикистан славится гостеприимством. Вот и Владимиру Путину с первых минут устраивают теплый прием — большая ковровая дорожка, по обе стороны уже ковер из цветов. Оба президента идут к кортежу и о чем-то беседуют.

Дорогу из аэропорта еще накануне украсили российскими флагами, а на экранах государственных зданий начали транслировать портрет Владимира Путина вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Еще один знак уважения высокому гостю. За час до прилета на главной площади Таджикистана выстраивается почетный караул.

Площадь украшает мемориальный комплекс Национального примирения и возрождения. Высота статуи 13 метров, и выполнена из бронзы. Над ней огромная арка. По обеим сторонам бронзовые львы как символ устойчивости в государстве, гарант мира, и национального согласия в стране.

В знак уважения истории и укрепления ее памяти президент возлагает венок к монументу основателя первого Таджикского государства Исмаила Сомони.

Aurus президента отъезжает от площади в сопровождении мотоциклистов. С Эмомали Рахмоном наш президент общается неформально уже в ботаническом саду «Ирам» — здесь коллекция растений почти со всех уголков мира. Президент Таджикистана подзывает службу протокола, чтобы те рассказали Владимиру Путину о некоторых экземплярах.

Дружеская атмосфера буквально во всем. Вот и подарки соответствующие. Владимир Путин дарит своему коллеге картину «Таджикские друзья» советского живописца Макса Бирштейна и уникальное книжное издание.

«Такая книга, называется „Таджики“. Их всего 25 экземпляров. Это экземпляр номер один. Это хорошее издание. Потом посмотрите не спеша. История хорошо изложена и сегодняшний день, это касается в том числе и географических вещей», — говорит Путин.

Свой разговор президенты продолжают за ужином без камер. Завтра официальная встреча, четвертая по счету в этом году. Есть что снова обсудить. Таджикистан и Россия имеют давние торговые связи. О товарообороте и инвестициях вместе с главами стран СНГ будут говорить на саммите «Россия — Центральная Азия». На повестке безопасность из-за ситуации в Афганистане и Ближнем Востоке. Внешнюю политику обсудят на втором саммите уже в пятницу. Государственный визит Владимира Путина только начинается.

