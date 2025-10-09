Путин: рост товарооборота между Россией и Таджикистаном составил более 17%

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 48 0

Российский лидер отметил, что экономические связи двух государств имеют всесторонне положительную динамику.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Смирнов; 5-tv.ru

Рост товарооборота между РФ и Таджикистаном с января по июль 2025 года составил более 17%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой страны Эмомали Рахмоном.

«В прошлом году свыше 7% был рост нашего торгового оборота, а за первые семь месяцев текущего года 17 с лишним процентов», — сказал Путин.

Президент РФ выразил благодарность коллеге из Таджикистана за теплый прием и отметил, что наши страны выполняют все положения договора 1993 года о дружбе.

Российский лидер дал высокую оценку усилиям России и Таджикистана по поддержанию безопасности в Центральной Азии.

Кроме того, Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре и языку. Так, в Таджикистане открылись пять русскоязычных школы в результате сотрудничества Москвы и Душанбе.

Российский лидер прибыл в Таджикистан с государственным визитом. В планах участие Путина в Совете глав государств СНГ и во втором саммите «Центральная Азия — Россия». Продлится визит российского главы до 10 октября. По итогам поездки состоится пресс-подход. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин на встрече с Рахмоном оценил темпы развития отношений РФ и Таджикистана. Путин пояснил, что РФ и Таджикистан проводят постоянную работу в сфере безопасности и обороны с учетом нелегкой ситуации в регионе.

