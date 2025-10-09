Сара Джессика Паркер воссоединилась со своим русским любовником из «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер встретилась с Михаилом Барышниковым в Нью-Йорке

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер посетила гала-вечер Нью-Йоркского балета, где тепло поприветствовала своего коллегу по сериалу «Секс в большом городе» — артиста балета и актера Михаила Барышникова.

Паркер блистала на красной дорожке в образе «черного лебедя»: на ней было платье от дизайнера Iris Van Herpen с гигантскими черными крыльями. Актрису сопровождал ее супруг Мэттью Бродерик. Барышников пришел на мероприятие в стильном черном костюме и сопровождал свою дочь Анну, на которой было платье с кружевом персикового оттенка.

Когда Паркер и Барышников пересеклись на мероприятии, то были очень рады друг друга видеть. Артист балета принимал участие в шестом сезоне известного сериала «Секс в большом городе», где сыграл роль возлюбленного Кэрри Брэдшоу.

В Нью-Йорке этой ночью в Театре Дэвида Х. Коха прошел гала-вечер New York City Ballet (Нью-Йоркского городского балета). Мероприятие проходит ежегодно. В этом году вечер был посвящен творчеству артиста балета Джорджа Баланчина (Георгия Баланчивадзе). Он появился на свет в Санкт-Петербурге в 1904 году, но позже переехал в Нью-Йорк За время своей карьеры в США Баланчивадзе поставил около 300 балетов и несколько бродвейских мюзиклов. Также он является основателем школы американского балета и труппы New York City Ballet.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Робина Уильямса потребовала прекратить рассылку видео с ИИ-копией ее отца.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.