Выброшенную из окна отцом трехлетнюю девочку прооперировали в Уфе

Мария Гоманюк
Ребенок остается в реанимации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/Айрат Рахматуллин/DrRakhmatullin; 5-tv.ru

Трехлетнюю девочку, которую отец выбросил из окна четвертого этажа многоквартирного дома вместе с мусором, прооперировали врачи детской городской больница (ГДКБ) № 17 в Уфе. Отчет медиков в своем Telegram-канале опубликовал министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.

«Состояние ребенка крайне тяжелое. Был незамедлительно создан консилиум всех специалистов. В настоящее время ребенок находится в операционной», — пояснила главный врач медучреждения Дилара Шагиева.

К тому же, было пояснено, что после хирургического вмешательства девочка лежит в отделении реанимации. За ней следят врачи.

«Бригадой нейрохирургов проведена двухчасовая операция. После операции ребенок находится в реанимационном отделении. Состояние оценивается как крайне тяжелое», — отметил исполняющий обязанности заведующего детским нейрохирургическим отделением ГДКБ № 17 в Уфе Константин Нигматуллин.

Происшествие произошло утром 9 октября в Орджоникидзевском районе Уфы. В настоящий момент врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь пострадавшей.

Ранее 5-tv показывал кадры того, как отец из Уфы выбросил трехлетнюю дочь с четвертого этажа.

