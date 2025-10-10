Это неправильно: Тимофей Окроев про развенчание культа личности Сталина

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 151 0

Те, кто называет вождя диктатором, по мнению актера, слишком упрощенно смотрел на его образ.

Фото, видео: Мессман Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актер Окроев: Хрущев был не прав в вопросе развенчания культа личности Сталина

Никита Хрущев был не прав в вопросе развенчания культа личности Иосифа Сталина. Об этом рассказал актер Тимофей Окроев корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Берлинская жара».

Накануне в центре Москвы состоялась премьера сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», в котором Тимофей Окроев исполнил роль Иосифа Сталина. В беседе с журналистами он поделился своими взглядами на деятельность советского вождя.

Окроев считает, что те, кто называет Сталина диктатором, очень упрощенно воспринимают его роль. Это все равно, что про Хрущева говорить, что у него были истерики во время выступления на трибуне ООН, добавил он.

«Но у него же не только истерики были, когда он выступал на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН). У него было много здравых решений. Но было у него много и неправильных, на мой взгляд, решений. В частности, развенчание культа личности Сталина как раз», — говорит Окроев.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Гордон не отказывается от паспорта США. США удерживают крупный сбор с отказывающихся от гражданства страны.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:17
Чиновницу из Петербурга Никитину арестовали на два месяца
23:05
«Полный профан»: Захарова о заявлении спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
22:40
Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
22:28
В России снизились цены на продукты
22:13
Пожар произошел в итальянском ресторане в Москве: эвакуировано более 100 человек
22:05
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в США

Сейчас читают

Машину разорвало пополам: иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов в Москве
Вы подходите к важному моменту: прогноз Таро на неделю с 13 по 19 октября
Покровская родительская суббота 11 октября: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео