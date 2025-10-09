Земля вышла из «зоны турбулентности»: геомагнитный прогноз на 10 октября

URA.RU: полный штиль ожидается в атмосфере Земли 10 октября

Полный штиль ожидается в атмосфере Земли 10 октября. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

Уровень геомагнитной активности 10 октября будет слабым. По прогнозам экспертов, волнения магнитного поля будут держаться на отметке в 1,5 балла из девяти. То есть колебания не выйдут из «зеленой зоны», а значит, не стоит ожидать ни сбоев техники, ни плохого самочувствия метеозависимым людям.

На то, что обстановка будет спокойной, специалисты выделяют 82%. Вероятность того, что у геомагнитного поля будут возмущения, ровна 15%. А вот шансы на возникновение магнитной бури — минимальны.

Индекс Ap, указывающий колебания магнитосферы, будет равен пяти при максимальном показателе в 400 единиц. Уровень солнечного радиоизлучения F10.7 — 145 из 300.

Все это говорит о том, что воздействие Солнца на Землю будет минимальным. Судя по всему, наша планета вышла из «турбулентной зоны» начала октября, когда магнитные бури были частыми гостями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как магнитные бури влияют на наше здоровье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.