Захарова: у угрожающего «блэкаутом» регионам РФ Зеленского передозировка

Угрожать Белгородской и Курской области «блэкаутом» глава киевского режима Владимир Зеленский мог только под сильнейшим воздействием наркотиков. Такое предположение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У него, наверное, передоз», — заявила дипломат, комментируя угрозу лидера Незалежной.

Ранее Зеленский пообещал приграничным российским территориям утроить «блэкаут», если без электричества останутся украинские города из-за ударов Вооруженных сил РФ.

Он уверял, что возможностей имеющегося в арсенале ВСУ оружия хватит, чтобы «достать» до Белгородской и Курской областей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова спросила Зеленского о прозрачности финансирования. Подозрения у официального представителя МИД РФ вызвали сделки киевского режима с США по поставкам оружия на 900 миллиардов долларов. Она не уверена в том, что такие договора соответствуют международному праву. Обычно подобные сделки и программы обсуждаются на уровне официальных пресс-релизов и международных соглашений.

