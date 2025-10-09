Лидер киевского режима заявил, что оружия ВСУ достанет до приграничных территорий России.
Захарова: у угрожающего «блэкаутом» регионам РФ Зеленского передозировка
Угрожать Белгородской и Курской области «блэкаутом» глава киевского режима Владимир Зеленский мог только под сильнейшим воздействием наркотиков. Такое предположение сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У него, наверное, передоз», — заявила дипломат, комментируя угрозу лидера Незалежной.
Ранее Зеленский пообещал приграничным российским территориям утроить «блэкаут», если без электричества останутся украинские города из-за ударов Вооруженных сил РФ.
Он уверял, что возможностей имеющегося в арсенале ВСУ оружия хватит, чтобы «достать» до Белгородской и Курской областей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова спросила Зеленского о прозрачности финансирования. Подозрения у официального представителя МИД РФ вызвали сделки киевского режима с США по поставкам оружия на 900 миллиардов долларов. Она не уверена в том, что такие договора соответствуют международному праву. Обычно подобные сделки и программы обсуждаются на уровне официальных пресс-релизов и международных соглашений.
