Собянин: Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции

|
Лилия Килячкова
Сейчас в столице свыше семи тысяч ЭЗС.

Как Москва поддержит инвесторов, которые развивают ЭЗС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Москва поддержит частных инвесторов, которые занимаются установкой зарядных станций для электротранспорта. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Сейчас в Москве свыше 7 тыс. ЭЗС. В ближайшие годы планируем значительно расширить сеть, чтобы подготовить столицу к растущему парку электротранспорта и улучшить экологию», — говорится в публикации градоначальника.

Столица будет компенсировать частным инвесторам до 50% затрат на технологическое присоединение электрических зарядных станций (ЭЗС) к городским сетям. Максимальная сумма компенсации составит два миллиона рублей на одну станцию.

Также владельцам ЭЗС предстоит подключить свои станции к городским программам «Единое парковочное пространство», «Энергия Москвы» и приложению «Метро Москвы».

