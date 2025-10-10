За сутки на российских дорогах произошло 296 ДТП

Сергей Добровинский
МВД раскрыло статистику аварий и количество пострадавших.

Сколько ДТП произошло в России за минувшие сутки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В России за минувшие сутки зафиксировали 296 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 39 и получили ранения 338 человек. Об этом 5-tv.ru сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

Известно о 20 ДТП с участием автобусов — в этих авариях погиб один человек и получили ранения еще 20. Из-за нарушений ПДД, допущенных водителями автобусов, произошло 8 аварий. Трое человек погибли в результате 91 ДТП с участием пешеходов, еще 95 получили ранения различной степени тяжести — 22 из них дети, травмированные на пешеходных переходах. При этом среди общего числа аварий 55 произошли вне пешеходных переходов, 36 — непосредственно на них.

Кроме того, сотрудники ГАИ зарегистрировали 35 аварий с участием несовершеннолетних — 33 участника получили ранения, 22 попали в ДТП в статусе пешеходов. Также погибли три ребенка, пострадали девять пассажиров и один несовершеннолетний водитель.

Ранее 5-tv писал, что человек на каршеринговом автомобиле в состоянии алкогольного опьянения сбил шестерых человек у остановки в Новосибирске.

