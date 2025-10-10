Московская область присоединится к программе упрощенного поступления в колледжи

Подмосковье примет участие в эксперименте по упрощенному поступлению в колледжи после девятого класса. Об этом сообщает региональное министерство образования. Школьникам, желающим получить СПО, будет необходимо сдать только два экзамена ОГЭ — по русскому языку и математике.

Подобный эксперимент ранее уже проходил в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. На протяжении последних трех лет количество заявлений на поступление, которые абитуриенты направили в колледжи Московской области, выросло на 65% — в этом году подано 126,5 заявлений. Это на 50 тысяч больше, чем три года назад.

Из этих заявлений 10,3 тысяч поступили на направление «информационные системы и программирование», более пяти тысяч — на сварщиков, 4,2 тысячи — на техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Ранее 5-tv писал, что школьников, не сдавших государственную итоговую аттестацию (ГИА), планируется направлять на обучение рабочим профессиям. В соответствующем документе, получившем одобрение комитета Госдумы по просвещению, указаны поправки в закон «Об образовании» — проект предусматривает предоставление возможности учащимся с неудовлетворительными результатами ГИА пройти обучение по программам подготовки по рабочим специальностям и должностям служащих без взимания платы.

