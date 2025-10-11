ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к терроризму

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 63 0

Экстремистские комментарии публиковались в мессенджере Telegram.

ФСБ: житель Донецка задержан за публичные призывы к терроризму

Жителя города Донецк задержали сотрудники ФСБ за комментарии в интернете с призывами к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Задержанный неоднократно публиковал антироссийские материалы в сети интернет и размещал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к совершению насильственных действий в отношении граждан Российской Федерации и уничтожению административных зданий органов государственной власти», — говорится в сообщении ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Свою вину 20-летний задержанный признал. Он уточнил, что не ожидал, что к нему домой из-за экстремистских комментариев могут ворваться сотрудники ФСБ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего Министерства обороны. Задержанный контактировал с сотрудниками украинских спецслужб. По их заданию он также собирал информацию об одном из оборонных предприятий Алтайского края.

