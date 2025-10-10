«Очень им благодарен»: Путин о полученных на день рождения подарках

Путин получил два ценных подарка от российских бойцов на день рождения

Президент России Владимир Путин получил два необычных подарка от военнослужащих на день рождения. Об этом он рассказал в беседе с журналистами по итогам визита в Таджикистан.

По словам российского лидера, одними из основных сюрпризов для него стали иконы из зоны специальной военной операции (СВО), которые спасли бойцов РФ от пуль.

«Два подарка имеют особую ценность. Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. И эти иконы их спасли, на них вмятины от пуль. Мне передали эти иконы в подарок. Я им (военным. — Прим. ред.) очень благодарен. Обязательно их найду, с ними поговорю. Но уже сейчас хочу через СМИ передать им самые искренние слова благодарности. Пусть Господь их хранит так же, как хранил до сих пор», — прокомментировал Путин.

При этом президент РФ пояснил, почему решил провести часть собственного праздника с военными.

«Судьба России в значительной степени в руках народа России. Но сейчас задачи судьбоносного характера для нашей страны решают военные... Ребята непосредственно на передовой и командиры. Я встречался с командующими всеми нашими группировками, которые воюют на линии боевого соприкосновения», — пояснил российский лидер.

Военнослужащих Путин пригласил встретиться в Петропавловском соборе, в усыпальнице российских государей и царей.

«Мы, прежде всего, возложили цветы к усыпальнице Петра I. Думаю, что именно Петр I заложил фундаментальные основы современного российского государства. Наши военные, в целом, и командующие наших бойцов на местах защищают то, что создал в свое время Петр I», — заявил он.

В дальнейшем, как пояснил Путин, он провел совещание по специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Мы отдали дань уважения тем людям, которые внесли уникальный, фундаментальный вклад в становление нашего государства. А потом с военными коллегами просто провели совещание, они мне доложили о ситуации на каждом участке фронта, за который они конкретно отвечают. После этого мы пообедали вместе и продолжили ту же беседу, но уже в неформальной обстановке», — поделился Путин.

