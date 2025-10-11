Полицейские в Китае за десять минут помогли автомобилистке с пониженным сахаром в крови

|
Дарья Бруданова
Они использовали беспилотник.

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Полицейские в Китае за десять минут помогли молодой женщине за рулем, у которой резко понизился уровень сахара в крови. Об этом пишет Регнум со ссылкой на один из китайских новостных каналов.

По предварительным данным, женщина, находясь за рулем автомобиля, почувствовала себя плохо и обратилась к сотрудникам Госавтоинспекции. Все происходило на оживленной трассе. Во избежание аварии она припарковала свою машину на обочине. Вероятнее всего, чтобы добраться до потерпевшей врачам понадобилось бы время, поэтому они решили действовать другим путем.

Полицейские запустили в небо дрон с конфетами и сбросили их рядом с машиной. У китаянки хватило сил дойти до «подарка» правоохранителей и забрать его. После того, как у нее поднялся уровень сахара в крови, то она продолжила движение.

Ранее, писал 5-tv.ru, китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу. Таким нестандартным способом пожилая женщина пыталась самостоятельно вылечить боли в спине.

