Полицейские в Китае за десять минут помогли автомобилистке с пониженным сахаром в крови

Полиция в Китае за десять минут помогла автомобилистке с проблемами со здоровьем

Полицейские в Китае за десять минут помогли молодой женщине за рулем, у которой резко понизился уровень сахара в крови. Об этом пишет Регнум со ссылкой на один из китайских новостных каналов.

По предварительным данным, женщина, находясь за рулем автомобиля, почувствовала себя плохо и обратилась к сотрудникам Госавтоинспекции. Все происходило на оживленной трассе. Во избежание аварии она припарковала свою машину на обочине. Вероятнее всего, чтобы добраться до потерпевшей врачам понадобилось бы время, поэтому они решили действовать другим путем.

Полицейские запустили в небо дрон с конфетами и сбросили их рядом с машиной. У китаянки хватило сил дойти до «подарка» правоохранителей и забрать его. После того, как у нее поднялся уровень сахара в крови, то она продолжила движение.

