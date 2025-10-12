Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 40 0

Президент высоко оценил труд российских аграриев.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сегодня является главным поставщиком продовольствия на глобальный рынок. И в этом, по его словам, заслуга отечественных аграриев. Глава государства высоко оценил их труд в своем поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в стране 12 октября. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что достижения российского агропромышленного комплекса последних лет являются предметом национальной гордости. По словам президента, в прошлом году были собраны рекордные урожаи риса и масличных культур, а годовой объем зерна попал в пятерку лучших за новейшую историю РФ. Производства сферы животноводства и птицефабрики также обновили свои максимальные показатели.

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок», — сказал президент.

Как отметил Владимир Путин, российская продукция, в том числе зерно, растительные масла, рыбу и кондитерские изделия, пользуется большим спросом в 160 странах мира. И все это благодаря людям, которые работают в отрасли и развивают ее. Глава государства заявил, что власти РФ будут и дальше активно поддерживать аграрный сектор и отечественные разработки, внедрять в данную сферу цифровые технологии, создавать условия для качественной подготовки кадров и научной деятельности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит цифровизация агропромышленного комплекса в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.19
-0.22 94.05
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
Крупный пожар в Дагестане: в Ахвахском районе загорелось административное здание
7:44
Пакистан взял под контроль 19 приграничных пунктов Афганистана
7:25
«Нам придется выбираться»: принц Эндрю тайно общался с Эпштейном о секс-скандале
7:09
В Госдуме поддержали идею о примирительной процедуре для семей при разводе
6:51
Суд в Москве продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову
6:33
Начало нового: как справиться с потерей смысла жизни

Сейчас читают

Умерла звезда фильма «Крестный отец» Дайан Китон
Средства ПВО сбили украинские ракеты над Белгородом и Белгородским районом
«Это реальный Владимир Ильич!» — Евгений Ткачук о работе над образом Ленина в новом сериале
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео