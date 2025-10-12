Путин назвал Россию одним из главных поставщиков продовольствия на мировой рынок

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сегодня является главным поставщиком продовольствия на глобальный рынок. И в этом, по его словам, заслуга отечественных аграриев. Глава государства высоко оценил их труд в своем поздравлении с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается в стране 12 октября. Его видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что достижения российского агропромышленного комплекса последних лет являются предметом национальной гордости. По словам президента, в прошлом году были собраны рекордные урожаи риса и масличных культур, а годовой объем зерна попал в пятерку лучших за новейшую историю РФ. Производства сферы животноводства и птицефабрики также обновили свои максимальные показатели.

«Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок», — сказал президент.

Как отметил Владимир Путин, российская продукция, в том числе зерно, растительные масла, рыбу и кондитерские изделия, пользуется большим спросом в 160 странах мира. И все это благодаря людям, которые работают в отрасли и развивают ее. Глава государства заявил, что власти РФ будут и дальше активно поддерживать аграрный сектор и отечественные разработки, внедрять в данную сферу цифровые технологии, создавать условия для качественной подготовки кадров и научной деятельности.

