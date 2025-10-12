Новый шаг в новую жизнь: Брэд Питт и Инес де Рамон начали жить вместе

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 112 0

Совместное проживание пара начала в новом доме на Голливудских холмах стоимостью 12 миллионов долларов.

Актер Брэд Питт и Инес де Рамон начали жить вместе

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Голливудский актер Брэд Питт и его избранница Инес де Рамон начали жить вместе

Знаменитый 61-летний голливудский актер Брэд Питт и его молодая 32-летняя возлюбленная, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, перешли на новый уровень отношений — пара стала жить вместе. Об этом сообщает журнал People.

По информации источника, после нашумевшего развода с Анджелиной Джоли, американский актер смог полностью восстановиться и сосредоточиться на новых романтических отношениях.

Совместную жизнь пара начала в новом доме на Голливудских холмах стоимостью 12 миллионов долларов. Звезда таких знаменитых фильмов, как «Троя», «Большой куш», «Бойцовский клуб» и «Семь лет в Тибете», намерен сделать дом защищенным от грабителей по высшему разряду.

По словам инсайдеров, союз Питта и Рамон действительно можно назвать крепким — возлюбленные вместе проводят много времени, путешествуют и наслаждаются уединением в новом доме.

Тем не менее, несмотря на все романтические чувства, бракосочетание пока не входит в планы пары. Сейчас возлюбленные сосредоточены на совместной жизни.

Развод с Анджелиной Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году, но судебные разбирательства по вопросам опеки и раздела имущества продолжались до конца 2024 года, когда брак был окончательно расторгнут.

Инициатором расставания стала Джоли, которая указала на непримиримые разногласия с мужем, при этом ее адвокат подчеркнул, что решение было принято «ради благополучия детей».

По словам Питта, на решение уйти из семьи повлияла алкогольная зависимость и последующая борьба с ней. Этот факт подтверждался и судебными документами, которые Джоли подавала при разводе в 2016 году, — в них упоминалось, что Питт поднимал руку на нее и их детей.

У бывших супругов шестеро детей: трое приемных — Мэддокс, Пакс и Захара, и трое родных — Шайло и близнецы Вивьен и Нокс. Отношения Питта с ними остаются напряженными: Захара и Шайло официально отказались от его фамилии, а Вивьен планирует сделать это после совершеннолетия.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что справиться с депрессией и зависимостью от алкоголя Брэду Питту помогли встречи в клубе анонимных алкоголиков.

