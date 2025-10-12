Собянин: единая справочная служба стала настоящим помощником горожан за 10 лет

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 38 0

Каждый месяц операторы и голосовой помощник принимают в среднем более 500 тысяч звонков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За 10 лет горячая линия единой справочной службы Правительства Москвы стала настоящим помощником горожан. О ее работе Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Операторы и голосовой помощник горячей линии консультируют более чем по семи тысячам тем. Каждый месяц они в среднем принимают свыше 500 тысяч звонков.

«Самые частые запросы горожан — график работы и адреса центров госуслуг “Мои документы” и городских ведомств, информация о готовности документов, начисления за жилищно-коммунальные услуги, возможности портала mos.ru, а также получение государственных услуг в электронном виде», — написал мэр Москвы.

Кроме того, через горячую линию можно узнать, как прикрепиться к поликлинике, получить консультацию по мерам социальной поддержки, куда обратиться, если потеряли питомца, как оформить детское питание в школьной столовой, как записаться на участие в итоговых экзаменах и как узнать результаты по ним.

Работу линии постоянно совершенствуют: внедряют технологии искусственного интеллекта, расширяют базу знаний и обучают специалистов контакт-центра. Все это позволяет предоставлять жителям быстрые и качественные консультации.

