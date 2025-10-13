Доля квартир без отделки в московских новостройках достигла 60%

При этом продавать такое жилье — невыгодно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В столице стали чаще продавать новостройки без отделки. По словам экспертов, сейчас доля таких квартир на рынке достигает 60%. Это связано с резким повышением цен на стройматериалы. Из-за этого застройщикам приходится увеличивать стоимость жилья. А с учетом высоких ставок на ипотеку, покупатели втридорога переплачивают за ремонт. По этой причине спрос заметно снизился и продавать квартиры с отделкой стало невыгодно.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне с 1 марта 2026 года будут обязаны оплачивать коммунальные услуги строго до 15 числа месяца. Изменить этот срок больше не смогут ни управляющие компании, ни собрания жильцов.

Теперь квитанции за услуги ЖКХ будут доставляться не с первого, а до пятого числа месяца. Такой подход упростит расчет сумм начислений и даст гражданам больше времени для внесения платы.

Сейчас срок оплаты установлен до 10 числа, однако жильцы могут менять его решением общего собрания.

Доля квартир без отделки в московских новостройках достигла 60%
