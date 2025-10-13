«Это база»: Серябкина про необходимые женщине в шоу-бизнесе качества

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Певица признается, что в большинстве случав поддерживает коллег-девушек.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Серябкина: женщина-артистка всегда должна быть привлекательна

Женщина-артистка всегда должна выглядеть привлекательно и актуально. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказала певица Ольга Серябкина на восьмом сезоне конкурса молодых исполнителей «Музыкастинг».

«К сожалению, в этом сложном мужском мире женщина должна выглядеть очень привлекательно. И это база. Вот сейчас модная фраза: базовый минимум, роскошный максимум. Базовый минимум для женщины-артистки <…> быть красивой», — отметила исполнительница.

Она подчеркнула, что мы живем в мужском мире, где женщине во многом приходится сложнее. Кроме каких-то высоких профессиональных качеств, прекрасный пол должен быть хорошей мамой, хозяйкой, женой и при этом привлекательно выглядеть.

Именно поэтому знаменитость чаще поддерживает женщин-коллег. Чтобы добиться этой самой привлекательности, необходимо, по мнению Серябкиной, иметь определенную насмотренность. То есть знать, как одеваются современные звезды. Причем, актуальность и красота даже сегодня — это далеко не всегда про «открытое тело».

Хотя сама певица признается, часто намерено сексуализирует свой сценический образ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Серябкина считает неизбежным этапом в карьере каждого артиста.

