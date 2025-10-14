«Дождемся и посмотрим»: Песков о встрече Зеленского и Трампа по вопросу Tomahawk

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Президент США подтвердил готовность встретиться с главой киевского режима 17 октября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Кремле проанализируют итоги встречи Зеленского и Трампа по вопросу Tomahawk

В Кремле проанализируют встречу президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского по вопросу передачи Киеву ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Американский лидер подтвердил готовность встретиться с главой киевского режима 17 октября, однако он не уточнил, о чем именно будут они разговаривать. Зеленский уже получил официальное приглашение в Штаты.

«Давайте дождемся и посмотрим, заявления послушаем, проанализируем. Пока это газетное сообщение, но знаем, что да, действительно, сам президент (Трамп — Прим. ред.) подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты», — сказал Песков.

До этого президент США сообщил о «хорошем разговоре» с Зеленским. Также американский лидер заявил о возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу передачи ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован.

Дмитрий Песков отметил, что на данный момент по этой теме нет каких-то определенных договоренностей. Он также заявил о возможности организовать телефонный разговор между президентами России и США по поводу передачи Tomahawk Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп сказал, что он с Эрдоганом находится в крепких дружеских отношениях. Он назвал турецкого коллегу своим «другом» и подчеркнул, что ладит только с сильными правителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.85
-0.34 93.92
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:31
На 85-м году жизни умер режиссер «Сказок Киша» Насер Таджвай
14:18
Объем грузопоток между РФ и КНР по СМП увеличится до 20 млн тонн к 2030 году
14:07
В Петербурге мальчик заплатил обидчикам 75 тысяч рублей за «спокойную жизнь»
13:58
Песков сообщил об отсутствии новых контактов с Турцией по конфликту на Украине
13:47
«Дождемся и посмотрим»: Песков о встрече Зеленского и Трампа по вопросу Tomahawk
13:40
Введения новых правил утильсбора на автомобили могут отстрочить

Сейчас читают

Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео