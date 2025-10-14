«Дождемся и посмотрим»: Песков о встрече Зеленского и Трампа по вопросу Tomahawk

В Кремле проанализируют итоги встречи Зеленского и Трампа по вопросу Tomahawk

В Кремле проанализируют встречу президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского по вопросу передачи Киеву ракет Tomahawk. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Американский лидер подтвердил готовность встретиться с главой киевского режима 17 октября, однако он не уточнил, о чем именно будут они разговаривать. Зеленский уже получил официальное приглашение в Штаты.

«Давайте дождемся и посмотрим, заявления послушаем, проанализируем. Пока это газетное сообщение, но знаем, что да, действительно, сам президент (Трамп — Прим. ред.) подтвердил, что такая встреча с Зеленским состоится в Вашингтоне. Посмотрим на ее результаты», — сказал Песков.

До этого президент США сообщил о «хорошем разговоре» с Зеленским. Также американский лидер заявил о возможных переговорах с президентом России Владимиром Путиным по вопросу передачи ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован.

Дмитрий Песков отметил, что на данный момент по этой теме нет каких-то определенных договоренностей. Он также заявил о возможности организовать телефонный разговор между президентами России и США по поводу передачи Tomahawk Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган может помочь в урегулировании конфликта на Украине. Президент США Дональд Трамп сказал, что он с Эрдоганом находится в крепких дружеских отношениях. Он назвал турецкого коллегу своим «другом» и подчеркнул, что ладит только с сильными правителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.