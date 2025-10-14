«Выписали из больницы»: мать Лерчек обратилась к подписчиками блогера

Сына Лерчек выписали из больницы

Блогер Валерия Чекалиной, более известная как Лерчек, остается под домашним арестом, а ее сын Лев выписан из больницы. Об этом рассказала мать инфлюенсера Эльвира в обращении к подписчикам дочери в соцсетях.

Женщина отметила, что про их семью много пишут в СМИ, но часть из этого — неправда. По этой причине она решила лично рассказать обо всем происходящем.

«Я хочу сказать, что Левушку уже выписали из больницы, и он сейчас дома. Спасибо всем, кто переживал вместе с нами за его здоровье», — говорит мать Лерчек.

По ее словам, врачи дают прогноз в полгода на полное восстановление легких мальчика. Также женщина выразила благодарность всем, кто поздравил ее дочь с днем рождения, который прошел 6 октября.

«Она (Лерчек — прим. ред.) дома, и все еще на домашнем аресте», — пояснила она.

В начале октября стало известно, что трехлетний сын Валерии Чекалиной попал в больницу с травмой легких, он был на грани смерти. Известно, что на малыша упал стол во время игры. Жизнь мальчика судом удалось спасти. Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин постоянно находятся рядом с сыном.

По словам Артема Чекалина, счет шел на минуты — от травмы, причиненной упавшей мебелью, у мальчика открылся пневмоторакс. Мальчик с детства борется с астмой.

Что касается самой Лерчек, то суд пролил ее домашний арест до 26 ноября. Домашний арест Артема Чекалина продлен на аналогичный срок. Обвинения Чекалиной связаны с неуплатой налогов в размере 300 миллионов рублей и незаконным выводом средств за пределы России на сумму свыше 250 миллионов рублей. Блогер реализовывала схемы через каналы в Дубае.

Следствие подозревает Валерию и Артема в использовании поддельных документов для легализации денег. В деле также фигурирует их бизнес-партнер Роман Вишняк. Уголовное дело в отношении Чекалиной и ее бывшего супруга возбудили в октябре 2024 года. В мае налоговая выставила Лерчек новый счет более чем на 28 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Лерчек чудом остался жив после падения на него стола.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ