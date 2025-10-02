«Родился в рубашке»: сын Лерчек чудом остался жив после падения на него стола

Сын блогера Лерчек чудом остался жив после падения на него стола

Сын блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, чудом пережил падение на него стола. Об этом его отец Артем Чекалин рассказал 5-tv.

«Врачи сказали, что родился в рубашке, потому что было подозрение на ушиб сердца. Какой-то анализ превышал несколько тысяч, и на следующий день там оказалось всего 30 единиц. Сказали, что это чудо», — поделился Чекалин.

По словам экс-супруга Чекалиной, сотрудники ДПС помогли оперативно доставить мальчика в больницу. Мужчина, находящийся под домашним арестом, отметил, что ему разрешают навещать сына в больнице.

Сама Лерчек находится рядом с ребенком на постоянной основе. Ранее 5-tv писал, что трехлетний сын скандально известных блогеров-инфлюенсеров уронил на себя стол и попал в больницу с травмой легких. Несчастный случай произошел, когда малыш играл.

По словам Артема Чекалина, счет шел на минуты — от травмы, причиненной упавшей мебелью, у мальчика открылся пневмоторакс. Юный наследник Чекалиных с детства борется с астмой, рассказал его отец.



