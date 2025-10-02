«Родился в рубашке»: сын Лерчек чудом остался жив после падения на него стола

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 32 0

Мальчик находился в очень тяжелом состоянии.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

Сын блогера Лерчек чудом остался жив после падения на него стола

Сын блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, чудом пережил падение на него стола. Об этом его отец Артем Чекалин рассказал 5-tv.

«Врачи сказали, что родился в рубашке, потому что было подозрение на ушиб сердца. Какой-то анализ превышал несколько тысяч, и на следующий день там оказалось всего 30 единиц. Сказали, что это чудо», — поделился Чекалин.

По словам экс-супруга Чекалиной, сотрудники ДПС помогли оперативно доставить мальчика в больницу. Мужчина, находящийся под домашним арестом, отметил, что ему разрешают навещать сына в больнице.

Сама Лерчек находится рядом с ребенком на постоянной основе. Ранее 5-tv писал, что трехлетний сын скандально известных блогеров-инфлюенсеров уронил на себя стол и попал в больницу с травмой легких. Несчастный случай произошел, когда малыш играл.

По словам Артема Чекалина, счет шел на минуты — от травмы, причиненной упавшей мебелью, у мальчика открылся пневмоторакс. Юный наследник Чекалиных с детства борется с астмой, рассказал его отец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной
2 окт
«Буду бабки грести»: Артем Чекалин рассказал, чем займется после освобождения
2 окт
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
23 сент
Лерчек в шаге от колонии: где окажутся дети блогера, если ее посадят
13 сент
«Больно смотреть на слезы дочери»: семья Лерчек оказалась на грани бедности
8 сент
Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу предъявили обвинения
7 сент
Завершено следствие по делу блогера Лерчек и ее бывшего мужа о незаконном выводе денег из России
21 авг
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 28 сентября
5 февр
«Елене придется плохо»: когда вынесут приговор Блиновской
4 янв
«Ушла в креатив»: чем занимается Лерчек под домашним арестом
30 нояб
«Этого никогда не будет»: Чекалин пытался задобрить Лерчек цветами
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:03
Захарова назвала неприемлемыми заявления о невозможности решить конфликт в Газе
17:00
Токаев и Дуров обсудили ИИ и кибербезопасность на форуме в Астане
16:57
Песков: Путин будет говорить на «Валдае» о сегодняшней международной ситуации
16:53
Кит Урбан закрутил новый роман после расставания с Николь Кидман
16:52
«Для меня это главное»: Дина Аверина готова пожертвовать работой ради семьи
16:44
Татьяна Брухунова отправилась в круиз без Евгения Петросяна

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Невский» Сергей Рыбин
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео