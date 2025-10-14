«Дошла до такого возраста» — Маликов о кризисе дочери Стефании
Наследница родилась в 2000 году в семье музыканта и Елены Изаксон.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Дмитрий Маликов рассказал о кризисе взросления дочери Стефании
У дочери народного артиста РФ Дмитрия Маликова, Стефании, был кризисный период взросления. Об этом музыкант рассказал в беседе с 5-tv.ru на концерте ко Дню отца.
По словам артиста, в тот момент отношения в семье были непростыми — между дочерью, матерью и отцом возникало непонимание. Теперь, как отметил Маликов, ситуация изменилась.
«У нас сейчас установились отличные отношения с ней», — рассказал певец.
Он добавил, что дочь стала более осознанной и по-другому смотрит на близких.
«Она дошла до такого возраста, что стала ценить отношения родителей к себе», — пояснила Маликова.
Стефания Маликова родилась 13 февраля 2000 года в Москве в семье композитора Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. У нее есть старшая сестра Ольга и младший брат Марк, рожденный суррогатной матерью в 2018 году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как и почему комплексует дочь Дмитрия Маликова Стефания.
