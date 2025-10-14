«Дошла до такого возраста» — Маликов о кризисе дочери Стефании

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 59 0

Наследница родилась в 2000 году в семье музыканта и Елены Изаксон.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Маликов рассказал о кризисе взросления дочери Стефании

У дочери народного артиста РФ Дмитрия Маликова, Стефании, был кризисный период взросления. Об этом музыкант рассказал в беседе с 5-tv.ru на концерте ко Дню отца.

По словам артиста, в тот момент отношения в семье были непростыми — между дочерью, матерью и отцом возникало непонимание. Теперь, как отметил Маликов, ситуация изменилась.

«У нас сейчас установились отличные отношения с ней», — рассказал певец.

Он добавил, что дочь стала более осознанной и по-другому смотрит на близких.

«Она дошла до такого возраста, что стала ценить отношения родителей к себе», — пояснила Маликова.

Стефания Маликова родилась 13 февраля 2000 года в Москве в семье композитора Дмитрия Маликова и Елены Изаксон. У нее есть старшая сестра Ольга и младший брат Марк, рожденный суррогатной матерью в 2018 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как и почему комплексует дочь Дмитрия Маликова Стефания.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:31
Умер звезда сериалов «Невский» и «Филин» Денис Семенов
22:27
Трамп выразил разочарование темпом урегулирования конфликта на Украине
22:11
Технике и метеозависимым приготовиться: чем грозит Земле выброс протуберанца с Солнца
22:00
Трамп заявил о ударе США по венесуэльскому судну с наркотиками
21:59
Экс-министр экономики Украины: население страны за десять лет может сократиться наполовину
21:47
До тюрьмы не доживет: в Греции 91-летний дедушка осужден за растление внука

Сейчас читают

Генсек НАТО Рютте рассказал анекдот про Lada и холодильник
«Вообразившие себя элитой»: у Киркорова хотят отсудить частный берег
Прямое попадание в пункт управления беспилотниками ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео