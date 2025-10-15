«Я такая необразованная»: Лариса Долина высказалась о певице MARGO

Кроме того, народная артистка усомнилась в необходимости получения статуса Примадонны.

Народная артистка РФ Лариса Долина не знает, кто такая певица MARGO

Народная артистка РФ Лариса Долина не знает, кто такая певица MARGO. В этом исполнительница призналась корреспонденту 5-tv.ru на большом Гала-концерте шоу «Голос», прошедшем в Кремле.

На вопрос журналиста о том, как сейчас получить статус Примадонны, Долина поинтересовалась, зачем он вообще нужен и кто за ним гонится. Корреспондент привела в пример певицу MARGO.

«Господи, я такая необразованная, прошу прощения», — смутилась Лариса Долина в ответ.

Ранее резкой критике творчество MARGO подверг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что у певицы есть эпатаж, но отсутствует музыкальный материал. Кроме того, продюсер не понимает, почему персоне исполнительницы уделяют так много внимания после того, как она выпустила трек «Кукареку» в коллаборации с американским рэпером Газио Фабио Гарсией, более известным как Lil Pump. Пригожин уверен, что песня лишена какого-либо смысла.

Про певицу MARGO высказался и участник группы Filatov & Karas Дмитрий Филатов, который заявил, что исполнительница движется в шоу-бизнесе только за счет провокации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что народный артист РФ Филипп Киркоров ответил продюсеру Иосифу Пригожину на критику MARGO.

