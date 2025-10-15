«Ничего не чинится»: Анна Калашникова о современных отношениях

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 13 0

Современное общество живет в режиме «ускоренного выбора» — не только в быту, но и в личной жизни.

Фото, видео: © РИА Новости/Светлана Шевченко; 5-tv.ru

Анна Калашникова заявила, что люди перестали работать над отношениями

Сейчас люди стали менее терпимыми и перестали ценить отношения, в отличие от советских времен. Об этом рассказала певица и актриса Анна Калашникова корреспонденту 5-tv.ru на премии «Мотивация».

«В советское время вещи и отношения чинили, игрушки чинили, чинили инструменты. В наш век, в наше время ничего не чинится… Все выкидывают. И также в отношениях: перестали ценить, перестали работать», — уточнила селебрити.

По мнению певицы, современное общество живет в режиме «ускоренного выбора» — не только в быту, но и в личной жизни. Вместо того чтобы пытаться сохранить отношения, многие предпочитают быстро искать новых партнеров.

Знаменитость отметила, что ей ближе романтика и простота: артистка призналась, что с удовольствием пошла бы на первое свидание в парк или в кино, а не в дорогой ресторан.

Певица также оценила тенденцию, которая набирает популярность среди современных москвичей: некоторые назначают сразу несколько свиданий подряд — в одном и том же ресторане.

«Почему переходят к ресторану? Потому что сейчас чем быстрее колоду переберешь, тем быстрее. А где быстрее перебрать? Можно в одном и том же ресторане по часам расписать свидания. Час на одного, час на другого, час на третьего», — отметила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Анна Калашникова высказалась об опыте своих подруг с жиголо и альфонсами.

