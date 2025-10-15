BZ: Китай является одним из немногих игроков, способных влиять на Москву,

Президент США Дональд Трамп может попытаться объединить усилия с Китаем для давления на Россию и ускорения завершения войны на Украине. Об этом написал немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung.

По мнению Фасбендера, для достижения целей Трампу необходимы союзники, и Китай является одним из немногих игроков, способных влиять на Москву, совместные действия США и Китая могли бы заставить Россию согласиться на мирное соглашение.

Однако ключевая сложность заключается в позиции Пекина: конфликт с Россией Китаю невыгоден, но и тесное сближение Москвы с Вашингтоном ему нежелательно.

Тем временем, как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин остается открытым к поиску мирного решения, тогда как Киев демонстрирует пассивность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Украина так и не ответила на предложение создать рабочие группы для обсуждения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле.

