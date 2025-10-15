Трамп намерен вовлечь Китай в решение конфликта на Украине

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 31 0

Поднебесная является одной из немногих стран, способных влиять на Москву, считает немецкий журналист Томас Фасбендер.

Трамп намерен вовлечь Китай в решение конфликта на Украине

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

BZ: Китай является одним из немногих игроков, способных влиять на Москву,

Президент США Дональд Трамп может попытаться объединить усилия с Китаем для давления на Россию и ускорения завершения войны на Украине. Об этом написал немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung.

По мнению Фасбендера, для достижения целей Трампу необходимы союзники, и Китай является одним из немногих игроков, способных влиять на Москву, совместные действия США и Китая могли бы заставить Россию согласиться на мирное соглашение.

Однако ключевая сложность заключается в позиции Пекина: конфликт с Россией Китаю невыгоден, но и тесное сближение Москвы с Вашингтоном ему нежелательно.

Тем временем, как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин остается открытым к поиску мирного решения, тогда как Киев демонстрирует пассивность.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Украина так и не ответила на предложение создать рабочие группы для обсуждения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США аннулируют визы радовавшихся смерти Кирка иностранцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.96
-0.89 92.68
-1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Виновный в смерти пациентки хирург из Нижнего Тагила не понесет наказания
12:16
ВС РФ освободили Новопавловку в ДНР
12:16
Хрустящая закуска на зиму: как правильно квасить капусту
12:00
«Стояла в дверях с ножом»: Бритни Спирс пугала мужа и детей ночами
11:44
Греция бастует против 13-часового рабочего дня
11:30
Комитет Госдумы одобрил МРОТ в размере 27 тысяч и 93 рублей

Сейчас читают

Кобахидзе вслед за Алиевым отказался от встречи с председателем ОБСЕ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео