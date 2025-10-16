«Не принимаю хейт на свой счет»: MIA BOYKA рассказала об отношении к критике

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Артистка считает, что лучше сфокусироваться на позитивной реакции аудитории.

Как Миа Бойка похудела на 15 килограммов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Певица MIA BOYKA: хейт — это часть публичности

Российская певица Мария Бойко, более известная, как MIA BOYKA, похудела на 15 килограммов после критики бывшего продюсера. О том, как артистка относится к этой ситуации, она рассказала в интервью Life.ru.

По словам исполнительницы хитов «Извинись» и «Базовый минимум», она уже давно поняла: хейт — это часть публичности.

«Лучше обращать внимание на позитивный отклик у аудитории, он придает мне энергии и всегда поднимает настроение», — подчеркнула Мария.

Кроме того, MIA BOYKA рассказала о том, как была создана композиция «Извинись». На песню артистку вдохновила ее собственная предыдущая работа — «Базовый минимум». Звезда назвала «Извинись» манифестом ее слушательниц, посвященным теме самоценности, нежели выражением ее собственного опыта.

Публичные высказывания Марии часто вызывали широкий резонанс, делая ее целью для жесткой критики и даже буллинга со стороны публики. Певица призналась, что несмотря на это ей всегда было важно быть открытой перед людьми, ведь она знает, кто она и что хочет донести своими словами. Артистка призвала всех, кто сталкивается с той или иной формой травли не замыкаться в себе и искать поддержку у близких и друзей.

Ранее 5-tv.ru писал, что у MIA BOYKA украли драгоценности на сумму более семи миллионов рублей в одном из отелей Стамбула.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

