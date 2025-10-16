Опасное купание: чем можно заразиться в теплом бассейне

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 23 0

Половые инфекции исключаются: хлорированная вода убивает возбудителей. Но какие риски остаются?

Чем можно заболеть купаясь в теплом бассейне

Фото: www.globallookpress.com/ Julian Stratenschulte

Во время купания в теплом бассейне можно подхватить инфекцию или паразитов

Купание в теплом бассейне чревато заражением различными инфекциями. Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина рассказала Lenta.ru, что главную угрозу для пловца представляет грибок ногтей и стоп, также известный, как микоз.

Плавая в теплой воде, человек рискует подцепить контагиозного моллюска или бородавки, а случайно сделав глоток — получить кишечную инфекцию, например, дизентерию или сальмонеллез, предупреждает эксперт. Более того, в бассейне можно встретить даже глистов. Также, если здание недостаточно проветривается, в нем могут развиться легионеллы — возбудители острого легочного заболевания.

Инфекция может развиться и из-за попадания зараженной воды в глаз или ухо. При этом получить во время купания заболевания, передающиеся половым путем, практически невозможно — хлорированная вода убивает возбудителей. Подобный риск существует только при использовании общих предметов гигиены.

Ранее 5-tv.ru писал, как правильно лечить хронические заболевания и вирусные инфекции в период обострения.

