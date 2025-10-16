Умер актер из сериала «Великолепный век» Ариф Эркин

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Артист не только снимался в кино, но и писал музыку.

Чем еще известен актер сериала Великолепный век Ариф Эркин

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век», 2012 г.

Турецкий актер театра и кино Ариф Эркин ушел из жизни. Об этом стало известно из сообщения издания Ahaber.

Смерть знаменитости подтвердил и его сын. Артисту было 90 лет. Последний свой день рождения он отметил в сентябре этого года.

Родился Ариф Эркин в Стамбуле 11 сентября 1935 года. Свою деятельность в творчестве он начинал в качестве любителя, исполнив роль в ходе школьной постановки, когда проходил обучение в Газиантепской средней школе.

Артист окончил Стамбульский архитектурный факультет, технического университета. В дальнейшем он получил музыкальное образование в Государственном театре оперы и балета, где и остался работать солистом и хористом на Стамбульском радио.

Позднее он служил в театре Гюльриз Сурури-Эвген Джеззар’а. Известно, что Эркин написал музыку для ряда спектаклей. Также он был участником важных кино и телепроектов. Среди фильмов и сериалов артиста следующие: «Вторая весна», «Султан Маками», «Опасные улицы», «Турецкий детектив», «Черная змея», «Белый ангел».

Зрители из России знают Арифа по знаменитой ленте «Великолепный век». На родине мужчина полюбился многим из-за роли Мемика Деде в сериале «Иностранный зять».

Ранее, писал 5-tv.ru, умер композитор популярных треков из теленовелл Патрик Даймон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

