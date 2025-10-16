«Всегда готово»: посольство РФ в Венгрии об обеспечении встречи Путина и Трампа

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 44 0

Представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе.

Посольство РФ в Венгрии о встрече Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Посольство РФ в Венгрии готово к обеспечению встречи Путина и Трампа

Посольство РФ в Венгрии всегда готово к обеспечению таких мероприятий, как саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе дипмиссии 5-tv.ru.

«Посольство всегда готово к работе по обеспечению подобных мероприятий», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Венгрии. Президенты России и США провели длительный и содержательный разговор по телефону. Они обсудили украинский кризис, «великое» урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, а также наметили ряд встреч. Трамп сообщил, что представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе, а следом за этим событием состоится и его встреча с Путиным.

Дональд Трамп также добавил, что 17 октября у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, он обсудит сегодняшний телефонный разговор с украинским коллегой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:48
Ушаков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Трампа
22:14
«Всегда готово»: посольство РФ в Венгрии об обеспечении встречи Путина и Трампа
22:00
«Мероприятие классное»: Самойлова впервые вышла в свет после расставания с Джиганом
21:58
«Дружба и братство»: Леван Павлиашвили рассказал об отношениях с отцом
21:40
Опасное купание: чем можно заразиться в теплом бассейне
21:20
Военкор Зуев погиб в результате удара украинского БПЛА в Запорожской области

Сейчас читают

Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео