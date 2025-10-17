Дмитриев: идут попытки сорвать диалог России и США

Большая часть Европы боится сотрудничества Москвы и Вашингтона.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Некоторые страны до сих пор противится диалогу России и США. Например, большая часть Европы. Есть очень мощные силы, которые пытаются сорвать любую возможность сотрудничества. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Но очень важно, что действительно идут попытки сорвать любой диалог. Мы считаем, что важно, чтобы он продолжился, потому что, безусловно, администрация Трампа — она не администрация президента Байдена, которая идеологически действовала крайне неправильно. Они более открыты к диалогу. Но, безусловно, есть большие попытки повлиять на их позицию крайне негативно, поэтому диалог крайне важен», — отметил Дмитриев.

