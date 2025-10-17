«Разговор спутал карты»: как беседа Путина и Трампа повлияет на поставки оружия Украине

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Владимир Зеленский ждет от американской стороны ракеты Tomahawk. Изменится ли ситуация теперь?

Фото, видео: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Встреча Путина и Трампа

Политолог Семеновский: Разговор Путина и Трампа спутал карты Зеленскому

После конструктивного телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, едва ли лидер киевского режима Владимир Зеленский дождется поставок американских ракет Tomahawk. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал политолог Игорь Семеновский.

«Наверняка этот разговор спутал карты Зеленскому, который какую-то переговорную позицию готовил, но очевидно, что сейчас речи о поставке Tomahawk после подобной беседы уже на Украину точно не пойдет», — отметил эксперт.

По мнению Семеновского, беседа неслучайно продлилась 2,5 часа. Судя по всему, главы двух стран обсудили не только украинский кризис, но и ситуацию на Ближнем Востоке и торгово-экономическое взаимодействие. И вероятно, стоит ждать «нового витка в общении» лидеров РФ и США.

Политолог подчеркнул, что импульс от встречи Путина и Трампа в аляскинском Анкоридже постепенно угасает. Поэтому самое время вернуться к обсуждению важных тем и оценке текущей политической ситуации.

Семеновский напомнил также, что будущая встреча президентов РФ и Соединенных Штатов в Венгрии может оказаться непростой в плане логистики. Во-первых, потому что это страна НАТО и Евросоюза, несмотря на то, что она «стоит особняком». Переговоры в Будапеште потребуют уступок Альянса, чтобы обеспечить безопасность российской делегации.

Предположительно, участники встречи от Москвы попадут в Венгрию через воздушное пространство Румынии. Но не исключено, что место для переговоров в ближайшее время изменится. Семеновский считает, что выбор может пасть на Белоруссию, так как Минск проявляет инициативу во взаимодействии с США и пытается стать посредником между Россией и Украиной.

Еще один аргумент в пользу того, что Украина не получит американские ракеты — слова самого Дональда Трампа. Ранее, писал 5-tv.ru, он заявил, что Вашингтон и сам нуждается в Tomahawk и опасается истощения ресурсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Встреча Путина и Трампа
16 окт
Трамп выразил надежду на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель
10 окт
«Вопросы сложные»: Путин прокомментировал встречу с Трампом на Аляске
29 сент
На Западе сравнили обстановку в Европе с преддверием Первой мировой войны
8 сент
Зеленский обиделся на Трампа за отсутствие Украины на саммите на Аляске
5 сент
Знак для Европы? Трамп опубликовал фотографию с Путиным после переговоров с лидерами ЕС
20 авг
Дмитриев: европейцы пытаются мешать переговорам России и США
19 авг
Трамп отказался от участия в возможной встрече Путина и Зеленского
18 авг
Трамп назвал встречу с Путиным шансом на получение результата по Украине
18 авг
Путин проинформировал президента Бразилии о результатах встречи с Трампом
18 авг
Путин проинформировал президента Таджикистана Рахмона об итогах саммита на Аляске
+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

Последние новости

4:38
«Надо чувствовать»: Михаил Шуфутинский о том, каким должен быть хороший отец
4:19
А солнце выйдет? Какая погода ожидает москвичей 17 октября
4:00
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
3:54
Индекс Мосбиржи вырос до рекордного значения после телефонного разговора Путина и Трампа
3:35
«Разговор спутал карты»: как беседа Путина и Трампа повлияет на поставки оружия Украине
3:16
Российские космонавты завершили работы по установке аппаратуры на поверхности МКС

Сейчас читают

«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
SHAMAN исполнил песню «Я русский» с Никитой Осиным на его первом сольном концерте
Су-34 уничтожил пункт управления БПЛА боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео