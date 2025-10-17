«Тема требует исследования»: Евгений Ткачук назвал главный грех русского народа

Актер Евгений Ткачук назвал главным грехом русского народа отказ от веры в Бога

Актер Евгений Ткачук считает главным грехом русского народа утрату веры в Бога. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Хроники русской революции».

По словам Ткачука, который в сериале «Хроники русской революции» сыграл российского революционера Владимира Ленина, вождь был мыслителем, постоянно перепроверявшим свои идеи. Хотя у него в голове существовала мысль о вере в Бога, человеческий фактор мешал ему полностью принять ее.

«Я могу сказать, что ввиду того, что сам Владимир Ильич — мыслитель, то, конечно, для него все осознание мира он начинает проверять, анализировать. Это затрагивает его сущность, сердце, душу, и, конечно же, Бога в голове. На этом уровне он существует. Другое дело, для такого человека и такой личности в какой-то момент возникает человеческий фактор, который внутри самой системы вдруг начинает нелогично, аналогично существовать», — уточнил он.

Актер полагает, что отказ Ленина от веры в высшие силы мог повлиять на исторический ход событий того времени. По его мнению, главным грехом русского народа является отказ от веры в бога. Однако, с приходом революционера и лидера Советского Союза Иосифа Сталина, ситуация начала меняться, и вера в Бога постепенно возвращалась.

«Отход (Владимира Ленина — Прим. Ред.) от какого-то божественного проведения сыграл, как мне кажется, в какой-то момент злую шутку во всем движении потому что, главная беда и главный грех русского народа — это отказ от бога, который пришел ввиду каких-то пониманий и лозунгов Владимира Ильича. И который, по ощущениям, выправил Иосиф Виссарионович, вернув Бога в страну. Это отдельная тема, которая очень глубока и требует отдельного исследования. », — добавил артист.

Более того, размышления о философских взглядах вождей, вдохновили Ткачука на создание нового спектакля, в котором разворачивается диалог двух вождей о Боге.

«И даже у меня после работы над этим образом возникла идея сделать спектакль на эту тему, который я сейчас подумываю, как это возможно. Такой разговор двух вождей на тему Бога. Мне кажется, очень важная тема, в которой мы до конца еще не разобрались в нашем миропонимании, нашего народа, я имею ввиду», — дополнил знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал о звездах на красной дорожке сериала «Хроники русской революции».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.